Dopo gli anticipi del sabato e il lunch match domenicale, torna in campo lacon tre partite in programma alle 15, sempre valide per l’undicesimo turno.Al Franchi laospita locon la possibilità, vincendo, di agganciare la Lazio al sesto posto della classifica, a un punto da Atalanta e Roma quarte.Discorso simile per il, chiamato a una prova di livello contro l’ritrova la sua ex squadra a cui chiede tre punti per sognare in grande, con vista sull’Europa.Infine sfida delicata traa Marassi. I veneti arrivano dal mo con la Salernitana, ma trovano i rossoblu conin bilico e alla ricerca di punti per salvare la panchina.