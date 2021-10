In attesa del big match dell’Olimpico, ilè atteso alleda un. Gli azzurri cercano la decima vittoria in campionato per tenersi la vetta della classifica e mettere pressione al Milan, impegnato in serata contro la Roma, ma dovranno farlo, fermato ieri da una contrattura al polpaccio, e contro un’agguerrita Salernitana, che cerca punti fondamentali per la salvezza.Quella di oggi sarà la ventitreesima volta che Salernitana e Napoli si affrontano (9 vittorie azzurre, 10 pareggi e 3 vittorie granata), ma solo la terza nel massimo campionato italiano, dove gli unici precedenti risalgono alla stagione 1947/48, finiti entrambi in pareggio.(4-3-1-2): Belec, Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Di Tacchio, Schiavone, Kastanos; Ribery, Gondo, Bonazzoli(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano.​