Dopo la lunga pausa invernale torna in campo la Serie A. La 20esima giornata, la prima di ritorno, si apre con la sfida delle 15 tra Roma e Torino, due squadre a caccia di punti importanti per la Champions League e per l'Europa League: fari puntati su Belotti, obiettivo di Monchi per la prossima stagione. Alle 18 tocca a Udinese e Parma affrontarsi, l'obiettivo è di conquistare punti fondamentali nella lotta alla salvezza. Chiude il sabato la sfida del Meazza con 11 mila bambini sugli spalti tra Inter e Sassuolo, bestia nera degli ultimi anni dei nerazzurri.