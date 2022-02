Prosegue il programma dellacon altre cinque partite in programma eDopo il colpo sul campo dell'Atalanta, ilcerca un altro successo per uscire dalla zona retrocessione e fa visita all', che non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di campionato.: squadre divise da tre punti in classifica (Grifone a 14, campani a 11) ed entrambe reduci da pareggi, rispettivamente contro Roma e Spezia.Infine, l'di Tudor ospita al Bentegodi l'di Cioffi, a caccia del terzo risultato utile consecutivo per allungare il margine sulla zona calda della classifica.Alle 18 Sassuolo-Roma e alle 20.45 il big match Atalanta-Juventus, chiude il programm lunedì alle 20.45 Spezia-Fiorentina.