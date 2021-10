Alledi questa prima domenica di ottobre, il programma dellaprevede due partite di media/bassa classifica:Iniziano a delinearsi le gerarchie di questo campionato e quello del Bentegodi sarà con ogni probabilità uno degli scontri salvezza, quelli in cui i tre punti valgono doppio. Ilci arrivain panchina al posto di Di Francesco, dopo un inizio da incubo e non perde da tre partite., mettendo in entrambi i casi in difficoltà due delle squadre che puntano allo scudetto.(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone.(4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Antiste; Verde, Gyasi, Podgoreanu; Manaj​Le altre due squadre in campo oggi, dovrebbero invece puntare ad un campionato più tranquillo e sono accomunate dalla mentalità difensivista dei due allenatori, rispettivamentee, soprattutto. Entrambe, poi, dopo un ottimo inizio, stanno cominciando a vivere i primi momenti di difficoltà:e hanno estremo bisogno di fare punti per muovere la classifica e non finire invischiati nelle zone bassissime.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva; Quagliarella, Caputo. All.: D’Aversa.(3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All.: Gotti.