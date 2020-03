Nel silenzio delle porte chiuse, dopo due settimane quasi surreali a causa dell'allarme Coronavirus,rinviate la scorsa settimana nelle regioni maggiormente a rischio per l'epidemia che sta bloccando l'Italia intera. Domani è in programma Sassuolo-Brescia.Si parte alle, con il lunch match tra: i gialloblù, a quota 35 in classifica, cercano punti per non abbandonare il sogno Europa. Gli ospiti, invece, hanno perso sette delle ultime otto partite in Serie A: Gigi Di Biagio è chiamato al miracolo per cercare di condurre alla permanenza in Serie A una squadra attualmente a -8 dalla salvezza.Alleè il turno del, che a San Siro ospita il. In contemporanea, ladi Claudio Ranieri riceve il. Andamento altalenante per i padroni di casa, che hanno conquistato 8 punti sugli ultimi 21 disponibili e al momento sono solamente a +1 sulla zona retrocessione, occupata dai rivali rossoblù. Se la passa molto meglio il Verona, che non perde dal 7 dicembre: da lì in poi, 9 risultati utili consecutivi, tra cui spiccano i pareggi nelle trasferte contro Lazio e Milan e la vittoria casalinga sulla Juve. Gli uomini di Juric sono solamente a -1 dai rossoneri e sognano un posto in Europa.Alle, invece, su il sipario alla Dacia Arena. Latorna a, una settimana dopo l'inutile viaggio a causa del rinvio dell'ultim'ora arrivato quando gli uomini di Iachini erano già in Friuli. Ai padroni di casa la vittoria manca da quasi due mesi e la salvezza è tutta da conquistare. Non va molto meglio alla Viola, reduce dall'1-1 contro il Milan ma solamente a +2 rispetto ai bianconeri di Gotti. In serata, poi, il Derby d'Italia tra