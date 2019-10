Dopo i due anticipi di ieri terminati con le vittorie di Verona e Inter rispettivamente contro Parma e Brescia, sono sette le gare di Serie A in programma oggi. Oltre a Napoli-Atalanta delle 19, alle 21 spiccano su tutte Juventus-Genoa e Lazio-Torino. In contemporanea, si giocano altre quattro gare: Cagliari-Bologna, Sampdoria-Lecce, Sassuolo-Fiorentina e Udinese-Roma.







Il Cagliari di Maran dopo il pareggio contro il Torino ospita il Bologna, reduce dalla vittoria con la Sampdoria: si affrontano la settima forza e la decima del campionato, distanziate da soli 3 punti in classifica. Nell’ultima gara casalinga, il Cagliari ha vinto 2-0 contro la Spal.



La Sampdoria, dopo il ko col Bologna, attende il Lecce in un match fondamentale per la corsa salvezza. I blucerchiati di Ranieri sono ultimi in classifica a 4 punti, di fronte c’è la squadra di Liverani che è a 8 punti. I salentini nell’ultimo turno hanno bloccato la capolista Juve sull’1-1.



Il Sassuolo, reduce dalla vittoria contro il Verona dell’ultimo turno, attende la Fiorentina in casa. La squadra di De Zerbi è quindicesima a 9 punti, quella di Montella nona a 12 punti e reduce dal ko interno contro la Lazio. I viola sono a 3 lunghezze dalla zona Europa al momento, ma dovranno rinunciare per le prossime tre giornate allo squalificato Ribery.



L’Udinese, infine, dopo il pesantissimo 7-1 contro l’Atalanta, ospita in casa la Roma, reduce dalla vittoria casalinga contro il Milan dell’ultimo turno. I friulani sono a 10 punti in classifica, gli ospiti a 16, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Continua l’emergenza in mediana nei giallorossi, ma Fonseca ritrova Under e Kluivert per l’attacco.