Si apre oggi la 26esima giornata di, con la sfida salvezza tra lo Spezia e il, le due squadre che la scorsa stagione hanno brillato in Serie A. Da una parte Italiano, ko contro la Juventus nell'ultimo turno ma uscito comunque a testa alta dall', dall'altra Inzaghi, che non vince dal 6 gennaio: nelle ultime 9, 5 sconfitte e 4 pareggi. Con un ambiente che non sembra più così sereno, visto che Superpippo ha allontanato dall'allenamento Roberto. A pari punti, 25, oggi si giocano un bel pezzo di salvezza.Alle 18, poi, tocca a: i friulani hanno fermato ilsull'1-1 a San Siro nell'ultimo turno, mentre i neroverdi sono riusciti ad arrivare al 3-3 contro il Napoli negli attimi finali, ma al termine di una grandissima prestazione. La squadra dipuò rilanciare, in caso di vittoria, le proprie ambizioni europee, quella di, invece, vuole continuare la sua striscia positiva di tre risultati utili consecutivi.