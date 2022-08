Dopo i quattro anticipi di ieri, con Milan e Inter in campo, torna protagonista la Serie A con il programma della prima giornata, insolitamente ferragostana. Quattro le gare in programma anche oggi, con i posticipi di domani che vedranno invece impegnate Napoli e Juventus: alle 18.30 in campo la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che vuole confermare il piazzamento europeo della scorsa stagione, con un Luka Jovic in più in attacco, e riparte dal Franchi nella sfida contro la neopromossa Cremonese di Massimiliano Alvini, al ritorno nella massima serie dopo 26 anni e totalmente rinnovata. Stessa ora per l'esordio in campionato della Lazio di Maurizio Sarri: all'Olimpico arriva il Bologna dell'indimenticato ex Sinisa Mihajlovic, ma il tecnico biancoceleste vuole partire al meglio in un'annata che deve essere quella della consacrazione, con il debutto di Alessio Romagnoli davanti ai propri tifosi. Alle 20.45, oltre alla Roma di Mourinho, in campo in trasferta contro la Salernitana di Nicola, con Dybala dal 1', in scena al Picco la sfida tra lo Spezia di Luca Gotti e l'Empoli di Paolo Zanetti, due squadre che hanno l'obiettivo conclamato della salvezza.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.



Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic.





Fiorentina (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi ; Amrabat, Bonaventura, Maleh; Kouamé, Jovic, Sottil.



Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Escalante, Pickel, Sernicola; Zanimacchia; Okereke, Dessers.