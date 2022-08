Dopo i tre anticipi di ieri, che hanno visto in campo Milan, Inter e Roma, torna subito in scena la quarta giornata di Serie A, la prima nel turno infrasettimanale, con ben cinque partite in programma oggi, in attesa dei due posticipi di domani. Alle 18.30 si gioca su tre campi, a Genova, Udine ed Empoli: al Ferraris la Samp di Marco Giampaolo, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale ma capace di fermare la Juve tra le mura amiche, deve assolutamente rifarsi dopo il poker subito a Salerno, contro la Lazio di Maurizio Sarri, una delle squadre più in forma del campionato, reduce dal tris rifilato all'Inter all'Olimpico e desiderosa di issarsi temporaneamente in vetta, a pari della Roma. Alla Dacia Arena l'Udinese di Andrea Sottil, altalenante in questa prima fase, vuole mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, ancora imbattuta e sulle ali dell'entusiasmo dopo la qualificazione ai gruppi di Conference League e il pari inflitto al Napoli. Al Castellani va in scena invece una sfida salvezza, tra l'Empoli di Paolo Zanetti e il Verona di Gabriele Cioffi, entrambe nei bassifondi della classifica e alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Chiudono alle 20.45 i due posticipi di lusso dell'Allianz Stadium e del Maradona, Juve-Spezia e Napoli-Lecce.