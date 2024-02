Juventus-Udinese LIVE, le formazioni ufficiali: sciolto il dubbio fra Chiesa e Yildiz. C'è Samardzic

Redazione CM

Si chiude all'Allianz Stadium di Torino la 24esima giornata della Serie A, con la sfida tra i bianconeri della Juventus e quelli dell'Udinese. Gli uomini di Allegri, che arrivano alla gara con ben sette punti di distacco dalla capolista Inter, sono obbligati a vincere per tenere vivo il campionato, mentre i friulani di Cioffi sono stati raggiunti dal Verona e occupano assieme ai gialloblù il terzultimo posto in classifica.



Assenze importanti da entrambe le parti: la Juve deve fare a meno di Dusan Vlahovic out per via di una noia fisica, l'Udinese non ha lo squalificato Roberto Pereyra, ex di turno. Squalificato anche Danilo per i torinesi, fuori i lungodegenti Ebosse e Bijol tra i ranghi degli ospiti. E' comunque la sfida tra due attaccanti di peso, Milik da una parte e Lucca dall'altra, supportati dall'estro di Chiesa e Thauvin nei due moduli speculari.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik.



UDINESE: Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.