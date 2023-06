Non sono bastate 38 giornate di campionato a stabilire chi, tradebba fare compagnia a Sampdoria e Cremonese retrocesse in B per la stagione 2023.'24: le due squadre hanno chiusoe, in virtù della nuova regola, si sfidano in campo neutro (a Reggio Emilia) in. Lo Spezia senza il capitano Gyasi e lo spezzino Bastoni, conta sul bomber Nzola, 13 reti in campionato ma a secco da 7 partite, il Verona oppone la sua batteria di trequartisti con Ngonge, Verdi e Lazovic pronti ad armare le punte Djuric e Gaich nel corso dei novanta minuti. In caso di parità, avanti dunque con i rigori, esattamente come se si trattasse di una gara a eliminazione diretta ma senza supplementari.Questa sarà la; l’ultima sfida di questo tipo nel massimo campionato si è giocata al termine del torneo 2004/05, in un doppio confronto tra Parma e Bologna (in quel caso a retrocedere in Serie B furono i rossoblù, vittoria per 1-0 all'andata e sconfitta per 0-2 al ritorno). La gara secca non si vede dal 1996-97, Piacenza-Cagliari 3-1.Ilsi giocherà la permanenza in Serie A attraverso uno spareggio per non retrocedere con un'altra squadra del massimo campionato per la seconda volta nella sua storia: la prima al termine del campionato 2000/01, quando i gialloblù si garantirono la salvezza nella gara contro la Reggina, grazie alla vittoria per 1-0 all’andata, con rete di Laursen, e al gol segnato all’86’ da Cossato, nella sconfitta per 1-2 al ritorno (2-2 il punteggio complessivo), con Attilio Perotti in panchina.Loha concluso la stagione di Serie A 2022/23 subendo 62 gol nella ‘regular season’: si tratta del minor numero di reti incassate dalla squadra ligure nei tre massimi campionati disputati finora (71 nel 2021/22 e 72 nel 2020/21).Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, lo Spezia è soltanto una delle tre (assieme a Juventus e Inter) contro le qualiha trovato la via del gol senza, però, mai vincere - tre pareggi e due sconfitte in cinque incroci - inoltre, una delle sue quattro doppiette nella competizione è arrivata contro i liguri, nel febbraio 2022, con la maglia della Salernitana.