E' la serata in cui, tecnici di, chiedono un segnale forte ai loro attaccanti: da una parte Luka, titolare in assenza dello squalificato Giroud e dell'infortunato Okafor, dall'altra a sorpresa Lucas Beltran, che ha l'occasione di trovare il gol assaporato in viola solo in Conference League contro il modesto Cukaricki. Le due squadre arrivano divise da soli tre punti in classifica, i rossoneri sono avanti ma contatissimi in attacco: è stato necessario convocare il 15ennedato che anche Leao è fuori causa per infortunio. Occasione per, anche lui ancora a secco, mentre rientra. Non Loftus-Cheek, almeno inizialmente in panchina in favore diin vista dell'impegno importantissimo in Champions League contro il Borussia Dortmund. Nella Fiorentina regolarmente presente il grande ex Bonaventura,si prende il suo posto a destra nonostante le fatiche con la Nazionale nella sosta. A sorpresa sull'altra fascia gioca Sottil e non Brekalo o Kouamé.Ilha perso nove partite di Serie A nel 2023 - già il triplo dei ko subiti dai rossoneri in tutto il 2022 - e, in caso dovesse perdere contro la Fiorentina, arriverebbe per la 23ª volta nella sua storia in doppia cifra di sconfitte in un singolo anno solare nel massimo campionato (la più recente nel 2021, con 10).Laha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A disputate contro il Milan; solo contro tre squadre i viola hanno una striscia aperta di sconfitte esterne più lunga: Pro Vercelli, Roma e Venezia.Due sconfitte nelle ultime due partite interne di Serie A per il, che non ne subisce tre di fila in casa nella competizione dal 2006; inoltre, nel massimo campionato, i rossoneri sono arrivati a tre ko casalinghi consecutivi senza segnare solo una volta, nel 1930.Nel 2023, laha realizzato 97 gol considerando tutte le competizioni: più di qualsiasi altra squadra di Serie A e meno soltanto di Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei; in un singolo anno solare i viola hanno fatto meglio solo nel 2015 (101 reti).Giacomo, che con il Milan ha disputato 155 partite e segnato 30 gol in Serie A, ha già realizzato cinque reti in questa stagione, eguagliando il bottino delle 30 partite nello scorso campionato; l’ultima stagione in cui il centrocampista viola ha fatto meglio risale al 2017/18, quando realizzò otto reti nella competizione con i rossoneri.