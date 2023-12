Non solo due sconfitte su due, ma anche zero gol segnati: la storia delin Serie A è giovanissima, ma in questo brevissimo lasso di tempo lanon è riuscita a gioire nemmeno una volta. Ci riprovano stasera alle ore 20:45 gli uomini di, in quell'U-Power Stadium che ha visto nel primo precedente in assoluto il successo brianzolo con la zampata di Gytkjaer, oggi al Venezia in Serie B. Il tecnico bianconero recupera Danilo per la panchina e Alex Sandro da titolare e conferma Nicolussi Caviglia in regia aspettando il miglior Locatelli, ancora ai box Weah. Davanti Chiesa e Vlahovic. In campo Andrea, già sei reti in stagione e prossimo oggetto del desiderio delle big italiane, osservato speciale per Giuntoli. Palladino si affida ain mediana, rilancia Ciurria sulla fascia e a sorpresa tiene fuoriin attacco a vantaggio di Machin.Ilha vinto entrambe le partite di Serie A disputate contro la Juventus e potrebbe diventare la prima formazione a ottenere tre successi in tutte le prime tre sfide contro i bianconeri nella competizione. L’ultima formazione a battere tre volte di fila la Juventus in Serie A in ordine di tempo è stata il Parma (maggio 2011).Laha mantenuto otto volte la porta inviolata in questa Serie A, meno solamente del Nizza (10) nei maggiori cinque campionati europei; inoltre i bianconeri hanno registrato un valore di Expected Goals contro di 8.7, maggiore solamente del Bayern Monaco (8.5).In questa partita si affrontano due dei tre giocatori che hanno fornito più assist con cross in questo campionato:(entrambi a quota tre, al pari di Matteo Ruggeri) - il greco ne ha servito uno anche nell’ultimo turno per il gol di Mirko Maric.Il Monza potrebbe diventare la 22ª squadra contro cui Dusansegna in Serie A, dato che finora il serbo ha trovato il gol contro 21 delle 29 affrontate nella competizione