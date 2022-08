Monza e Udinese saranno le squadre che apriranno la terza giornata di Serie A. Una partita già molto importante per entrambe le squadre, alla ricerca della prima vittoria stagionale. In particolare per i padroni di casa, che sono ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Torino e Napoli. Il grande mercato dei brianzoli non ha portato fino a qui i risultati sperati. L'Udinese invece si è dovuta accontentare di un pareggio nell'esordio casalingo contro la Salernitana. Un risultato condizionato anche dall'espulsione a fine primo tempo di Nehuen Perez.



Emergenza in difesa per il Monza che oltre ad aver perso per infortunio sia Andrea Ranocchia che Pablo Marì, anche Marlon è in tribuna per problemi fisici; ci sarà Luca Marrone in difesa. Davanti ancora la coppia Caprari-Petagna, alla ricerca del primo gol. L'Udinese dovrà fare a meno di Perez e in attacco Sottil ha scelto Beto a fianco di Deulofeu con Success in panchina.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Udinese, nelle ultime 10 gare contro squadre neopromosse non ha mai pareggiato (7 vittorie, 3 sconfitte). Gli ultimi due incroci tra Monza e Udinese (nel campionato di Serie B) sono terminati senza reti e i brianzoli sono imbattuti contro i friulani da ben cinque match (2 vittorie, 3 pareggi). Stroppa ha perso le ultime 8 partite di Serie A, sei da allenatore del Crotone nella stagione 2021/2022.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Petagna, Caprari.



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.