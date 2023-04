Ultimo impegno prima dei quarti di finale di Champions League per l'Inter, che in campionato viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e deve assolutamente riprendere la propria marcia in casa della Salernitana di Paulo Sousa, quasi salva a +9 sul Verona terzultimo. Le logiche del turnover e gli infortuni pesano sulle scelte di Inzaghi, che rinuncia ancora a Lautaro Martinez per confermare la coppia Correa-Lukaku in cerca del gol perduto. Occasione per Asllani in mediana, mentre si rivede De Vrij in difesa. Paulo Sousa sorprende ed esclude il capocannoniere Boulaye Dia in favore di Piatek come prima punta.



LE STATISTICHE



La Salernitana arriva a questa sfida da quattro pareggi consecutivi di campionato e mai ne ha registrati di più in fila nella competizione.



Dopo le sconfitte contro Spezia, Juventus e Fiorentina, Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore dell'Inter a perdere quattro partite consecutive di Serie A da Claudio Ranieri nel febbraio 2012.



Dopo aver registrato una media di 2.3 gol a partita nella parte di campionato tra agosto e dicembre 2022, l'Inter è scesa a una rete di media a match in Serie A da gennaio 2023 ad oggi.



Lautaro Martínez ha segnato cinque gol in tre sfide di Serie A contro la Salernitana (solo con gli otto contro il Cagliari ha fatto meglio), inclusa una delle sue due triplette nel massimo campionato, arrivata al Meazza il 4 marzo 2022.