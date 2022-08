E' il giorno dell'esordio della nuova Roma di Mourinho: i giallorossi, rinnovati da una campagna acquisti faraonica non tanto per le spese quanto per la caratura degli arrivi, iniziano il loro campionato all'Arechi, in casa della Salernitana che dopo la miracolosa salvezza ottenuta la scorsa stagione ha continuato a potenziare la squadra. Nella Roma, gioca Cristante al posto di Matic e in campo tutti gli elementi più offensivi. Per la Salernitana ecco i nuovi Bronn in difesa, Vilhena e Candreva a centrocampo, Botheim in attacco.



Nelle gare d'esordio in Serie A, Nicola ha sempre perso, mentre Mourinho non è mai stato sconfitto alla prima nel nostro campionato. Il primo gol in A di Tammy Abraham è arrivato nello scorso campionato proprio nello stadio della Salernitana.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All. Nicola.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.