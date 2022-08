La Serie A riparte dopo una calda estate, e mentre le due di Milano salutano il nuovo campionato, sui campi di Genova e Monza vanno in scena altre due sfide davvero intriganti. Si parte con: i blucerchiati, guidati da un ispirato, si affidano alla vena diper fare lo sgambetto alla nuova Atalanta di Gasperini, orfana diandato in Premier e di Ederson infortunato, e in attesa di inserire nei meccanismi il nuovo acquisto​Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2012/13),è il calciatore che ha segnato più gol alla prima giornata di campionato: sette, seguito da Ciro Immobile a quota sei.In serata, invece, ecco il grande debutto deldi Giovanni, che propone una formazione rivoluzionata rispetto a quella che ha staccato il pass per la Serie A pochi mesi fa. Di fronte, il Torino die degli est-europei, guidato dal nuovo capitano Sasache ha ereditato la fascia da Belotti.è il giocatore che ha preso parte a più sequenze (30) terminate con un gol nella Serie A 2021/2022. Inoltre, soltanto Rafael Leão (98) ha completato più dribbling del neo-acquisto del Monza (65) nella scorsa stagione di Serie A.: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.: Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic, Zapata, Muriel. All. Gasperini: in arrivo: in arrivo