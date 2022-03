La 30esima giornata di Serie A si apre cone, in serata, con, I neroverdi ospitano i liguri in quella che potrebbe rivelarsi una gran bella partita dal punto di vista delle occasioni, senzama con unin forma smagliante. Lo Spezia di, che a fine stagione tornerà proprio agli emiliani che ne detengono il cartellino, vuole fare un altro passo verso la salvezza.La partita trainvece potrebbe consegnare alla storia il tecnico rossobluche, in caso di pareggio, centrerebbe l'ottava X di fila, impresa mai riuscita a nessuno. I ragazzi diarrivano al Ferraris con voglia di fare risultato per rialzarsi e confermare quanto di buono visto contro l'Inter, nonostante il pareggio subito all'ultimo.(4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Traore.(4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlić, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior; Maggiore, Kovalenko, Gyasi; Verde.ENETSCORE_WIDGET:(tournament_livescore