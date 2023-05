E' l'incrocio tra due figli calcistici di Gian Piero Gasperini e del suo 3-4-2-1: Ivan Juric e il Torino ospitano Raffaele Palladino e il Monza, in una gara che si preannuncia gradevole tra due formazioni votate alla manovra offensiva. I granata, reduci dallo 0-2 rifilato alla Sampdoria, non recuperano Radonjic e devono fare a meno dello squalificato Singo, mentre per i brianzoli, che sono sull'onda dell'entusiasmo e in corsa proprio con i piemontesi tra le altre per l'ottavo posto, hanno solo Colpani nella lista degli assenti. L'andata è stata la prima giornata di campionato, all'U-Power Stadium aveva vinto il Toro per 2-1 con reti di Miranchuk e Sanabria e gol della bandiera, primo in A per il Monza, di Mota. 45 punti a testa in classifica, si tratta di un vero e proprio spareggio.