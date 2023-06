La Juventus chiude il suo 2022-2023 in casa dell'Udinese, l'altra bianconera di A, per provare a staccare, almeno sul campo, il pass per la prossima Europa League. I torinesi, penalizzati di 10 punti in seguito al caso plusvalenze, si trovano a quota 59 punti e devono sperare in passi falsi di Atalanta e Roma, impegnate in contemporanea contro Monza e Spezia, per cercare di guadagnare posizioni in attesa che la UEFA si pronunci sulla partecipazione o meno alle sue rassegne. Allegri deve rinunciare a Vlahovic davanti, Fagioli nel mezzo e Bremer dietro, mentre Sottil è alle prese con le assenze di Bijol per squalifica e di Becao, Ehizibue e Success per infortunio. Non al meglio Beto, che comunque è a disposizione e parte titolare.





LE STATISTICHE



L’Udinese ha perso 66 partite in Serie A contro la Juventus: più che contro ogni altra avversaria nella competizione.



La Juventus ha perso 10 gare in questo campionato e non subisce più sconfitte in una singola stagione di Serie A dal 2009/10 (15 in quel caso).



Roberto Pereyra è vicino alle 200 presenze in tutte le competizioni con l'Udinese (attualmente 199); l’ex della partita, grazie a cinque gol e sette assist nel torneo in corso, può diventare – con una partecipazione attiva – il secondo centrocampista dell’Udinese a prendere parte ad almeno 13 reti in una stagione di Serie A dall’inizio dello scorso decennio, dopo Rodrigo de Paul (17 nel 2018/19, 13 nel 2019/20 e 18 nel 2020/21).



Arkadiusz Milik è andato a segno in tre delle sue ultime cinque presenze di Serie A contro l’Udinese; tuttavia, l’attaccante della Juventus ha trovato la rete soltanto in una delle ultime 10 gare giocate in campionato (contro il Bologna, lo scorso 30 aprile), dopo che aveva realizzato tre centri nelle cinque precedenti.