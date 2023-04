Il Milan torna in campo, tra Napoli e Napoli. Alle 21 i rossoneri affrontano a San Siro l'Empoli nella 29ª giornata di Serie A per approfittare del pareggio dell'Inter a Salerno (ora le due milanesi sono appaiate a 51 punti): la squadra di Pioli arriva dal clamoroso trionfo al Maradona contro la squadra di Spalletti (4-0), prossimo avversario ai quarti di Champions League con l'andata in programma mercoledì 12 aprile alle 21. Avversari nelle prove generali i toscani di Zanetti, che nell'ultimo turno hanno battuto il Lecce dopo 8 giornate senza vittorie (5 sconfitte, 3 pareggi).



STATISTICHE - Il Milan ha vinto le ultime quattro partite di Serie A contro l'Empoli e non è mai arrivato a cinque successi consecutivi contro i toscani nel massimo campionato. L'ultimno clean sheet dell'Empoli contro il Milan in Serie A risale al 21 ottobre 2007, quando gli azzurri si imposero 1-0 al Meazza con il gol di Luca Saudati. L'Empoli ha vinto tre delle 29 sfide di campionato contro il Milan, tutte e tre al Meazza: l'ultima il 23 aprile 2017.



Calcio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Empoli.