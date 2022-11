L’imperativo è tornare a vincere. Ildi Stefano, reduce dal pari contro la, ospita laa San Siro per ritrovare i 3 punti prima della lunga sosta per iin Qatar. I rossoneri, raggiunti dallaal secondo posto in classifica, affrontano i viola, vittoriosi nel turno infrasettimanale contro la, per restare a -8 dalcapolista.Serie positiva per la squadra di Italiano, in ottimo stato di forma. La Fiorentina ha inanellato 5 successi consecutivi: oltre alla vittoria contro la Salernitana, sono arrivate le vittorie in campionato contro Spezia e Samp e quelle incontro. Il Milan ha vinto 1-0 l'ultima gara contro la, decisiva nella corsa scudetto dello scorso anno (con gol di Leao), e può tenere la porta inviolata contro i viola per due gare di fila per la prima volta dal 2016.: Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Saponara.