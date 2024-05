Con l'Inter campione d'Italia e ilormai salvo, la gara che vede i rossoblù avversari del(già qualificato alla prossima Champions League) a San Siro sembra senza significato, ma i rossoneri hanno bisogno dei tre punti per difendere il secondo posto valido per partecipare alla Supercoppa Italiana all'inizio del 2025. Ballano diversi milioni, dunque l'importanza della gara contro l'ex Gilardino è notevole.Pioli ha annunciato in conferenza stampa l'attacco con, mentre il Genoa deve rinunciare a Gudmundsson influenzato e a Vitinha fermato da noie fisiche. C'èin cerca di gol per l'Europeo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Milan-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli.: Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Ekuban. All. Gilardino.