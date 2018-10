La Roma ha ormai archiviato il momento no e, contro l’Empoli, si appresta a portare a 4 il numero di vittorie consecutive. Giallorossi in discesa al Castellani, a 1.65, contro il 5.00 dei toscani. Con sette reti, la Roma ha il miglior attacco nel primo tempo della Serie A: il gol ospite nei primi 45 minuti è a 1.57. Tre punti in arrivo anche per le milanesi: il Milan è avanti nel match contro il Chievo, a 1.30, doppia cifra per l’impresa dei gialloblù, a 11.00; bene anche l’Inter contro la Spal, i nerazzurri sono la squadra che ha battuto più volte i ferraresi in Serie A, l’ennesimo successo è a 1.67, a 5.50 la vittoria dei padroni di casa, segno X a 3.75.