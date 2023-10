La formazione rossonera è chiamata a rispondere all’ottimo successo dell’Inter contro il Torino, che ha proiettato i nerazzurri in vetta alla classifica, in attesa del match di stasera.ma che dovrà fare a meno di due dei suoi uomini simbolo: Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi squalificati e indisponibili per la partita odierna. Mirante (visto anche l’infortunio di Sportiello) sarà chiamato a difendere, per la prima volta, la porta rossonera dal 1’. Sarà l’esperto estremo difensore, quindi, a salvaguardare i pali dagli attacchi di Dusan Vlahovic, recuperato per l’occasione.Dubbi sulle condizioni di Federico Chiesa, convocato per la sfida, ma che non sarà protagonista almeno dal 1’. Una chance da sfruttare per i bianconeri per non perdere di vista il treno Scudetto e non lasciare scappare il Milan a +7.SEGUI TUTTA LA DIRETTA SU CALCIOMERCATO.COMSzczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. AllegriMirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.Sarà la 240esima partita tra Milan e Juventus. Negli ultimi anni sono i rossoneri ad aver avuto la meglio (non perdono da 5 gare consecutive) ma i precedenti complessivi sono comunque a favore dei bianconeri. La Juventus è davanti per 92 successi a 70 (con 77 pareggi a completare il bilancio).: 53 in 176 precedenti; i rossoneri sono anche la formazione contro cui i bianconeri hanno pareggiato più match nel torneo (56), completano il quadro 67 successi dei piemontesi.: il bilancio si compone di 30 vittorie interne, 34 pareggi e 24 successi esterni.: non ne collezionano sei di fila dalla striscia di sette messa a referto tra il 1986 e il 1989 (3V, 4N), tra la guida di Nils Liedholm e quella di Arrigo Sacchi.Ultima pillola:: tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 22 gare contro i bianconeri.