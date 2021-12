Fino a poche settimane fa, si guardava alcome la data che ci avrebbe dato un primo verdetto su chi, fra, avrebbe dovuto essere considerata la candidata numero uno allo scudetto. Fino a poche settimane fa, forse spinti dalla voglia di amarcord di quegli spettacolari duelli fra il Milan di Sacchi e il Napoli di Maradona, si riteneva che i rossoneri die gli azzurri difossero coinvolti in una sorta di fuga a due verso la vittoria finale. Poi sono arrivati gli infortuni e qualche passo falso di troppo, che hanno permesso all’Inter di prendersi la vetta e all’Atalanta di rientrare prepotentemente in corsa., per restare attaccati al treno guidato da Simone Inzaghi, per approfittare del passo falso dell’Atalanta, per ritrovare la consapevolezza di inizio stagione.ed è veramente di quelli da non mancare.Dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Sassuolo, inattese come un fulmine a ciel sereno, il Milan è in lenta ripresa, con due vittorie e un pareggio, comunque deludente, contro l’Udinese, nelle ultime tre partite. Opposto è invece il Momento del Napoli che non vince da tre partite e ha perso le ultime due contro Empoli ed Atalanta. Un ruolo nella brusca frenata di queste due squadre, che viaggiavano a ritmi impressionanti, con un gioco spumeggiante e una grande solidità difensiva, lo hanno certamente avuto gli. Pioli si presenta a questa sfida con il solorispetto alle partite precedenti eper una influenza, che si aggiunge ai già indisponibili. La situazione è forse peggiore per il Napoli, che si presenta all’appuntamento più importante del girone d’andata senza praticamente la sua colonna vertebrale, composta da, e senza i due proprietari della fascia sinistra,. Lavede ilalposto, momentaneamente a -4 dall’Inter e il, a tre lunghezze dal Milan e una dall’Atalanta.Milan-Napoli non è mai una sfida banale, soprattutto quelle rare volte in cui si parla di scudetto, che ripescano nella memoria le bellissime sfide, a fine anni Ottanta, fra quella che è considerata come una delle squadre più forti della storia del calcio, il Milan di Sacchi, Van Basten, Gullit e compagnia, e il Napoli che in quegli anni aveva come condottiero il Dios del Futbol, Diego Armando Maradona.. Da quando siede sulla panchina del Meazza, però,: un pareggio e una sconfitta nei due precedenti. L’arbitro della partita sarà, che ha già arbitrato un incontro fra queste due squadre, ma in casa del Napoli, che in quell’occasione vinse 3-1.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Krunic, Ibrahimovic. All.: Pioli.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit; Anguissa, Demme; Lozano, Elmas, Zielinski; Petagna. All.: Spalletti.DOPO LA PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI.​