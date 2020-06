L'AIA rende note le designazioni arbitrali per le gare in programma domenica 28 giugno: Milan-Roma a Giacomelli con Orsato al VAR, c'è Maresca per Parma-Inter.







MILAN – ROMA Domenica 28/06 h. 17.15

GIACOMELLI

PAGANESSI – VALERIANI

IV: MANGANIELLO

VAR: ORSATO

AVAR: PRETI



NAPOLI – SPAL Domenica 28/06 h. 19.30

PAIRETTO

FIORITO – CALIARI

IV: MARINI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO



PARMA – INTER Domenica 28/06 h. 21.45

MARESCA

MONDIN – PRENNA

IV: LA PENNA

VAR: GUIDA

AVAR: VIVENZI



SAMPDORIA – BOLOGNA Domenica 28/06 h. 19.30

DOVERI

GIALLATINI – BRESMES

IV: MAGGIONI

VAR: MASSA

AVAR: LIBERTI



SASSUOLO – H- VERONA Domenica 28/06 h. 19.30

GIUA

ALASSIO – DE MEO

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO



UDINESE – ATALANTA Domenica 28/06 h. 19.30

DI BELLO

DI VUOLO – DI IORIO

IV: AURELIANO

VAR: CHIFFI

AVAR: TOLFO