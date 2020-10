Superato il midweek dedicato alle Coppe la Serie A torna con la quinta giornata di campionato. La sfida di cartello andrà in scena nel posticipo del lunedì: punti importanti in palio con Milan-Roma. Da una parte la capolista a sorpresa della Serie A, dall'altra la formazione di Fonseca in cerca di conferme dopo le vittorie contro Udinese e Benevento. Trasferta storicamente difficile per i giallorossi che sul campo del Milan hanno ottenuto solo 20 successi in 92 precedenti. Sulla lavagna scommesse in effetti Ibra e compagni sono favoriti a quota 2,12, mentre per il pareggio e il successo della Roma le quote salgono rispettivamente a 3,60 e 3,25.