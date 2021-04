Dopo Verona-Fiorentina di ieri, è Milan-Sassuolo delle 18.30 la prima partita in programma oggi per la 32a giornata di Serie A. Dirige il match di San Siro l’arbitro Sacchi, al Var c’è Massa. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:









MILAN – SASSUOLO h. 18.30

SACCHI

BACCINI – CECCONI

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: PRETI



39’ - Berardi chiede il giallo nei confronti di Kessie che non ha fatto riprendere velocemente l’azione del Sassuolo. Non è dello stesso avviso l’arbitro, restano zero gli ammoniti finora a San Siro.



26' - ​Scintille tra Rebic e Marlon, ma non ci sono sanzioni da parte del direttore di gara che richiama solo i due giocatori.