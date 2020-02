Si chiude questa sera la 24esima giornata di Serie A, con il posticipo Milan-Torino. Terzo scontro tra le due squadre in questa stagione: all'andata finì 2-1, coi granata che ribaltarono la squadra di Giampaolo e Piatek, mentre in Coppa Italia c'è stata la vittoria di Ibrahimovic e soci ai supplementari. In Serie A, a San Siro, la tradizione non premia i piemontesi: il Milan è imbattuto da 23 partite in casa contro il Toro.



I NUMERI - Il Torino ha perso le ultime 4 di Serie A, subendo 16 gol: l'ultima volta che i piemontesi hanno subito una serie più lunga di ko consecutivi in A è datata 2006/07, con Zaccheroni in panchina. Il Milan ha perso le sue ultime due partite di Serie A in seguito a un ko nel derby di Milano: con la Samp lo scorso marzo e coi granata all'andata.



I SINGOLI - Zlatan Ibrahimovic non ha mai perso contro il Torino in Serie A: 3 vittorie, 1 pareggio e 3 gol. Andrea Belotti, invece, ha realizzato 3 gol nelle ultime 2 sfide contro il Milan, ma non segna da 5 partite in campionato.



