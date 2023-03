Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipi di ieri, torna in campo lacon la garadell'U-Power Stadium tra ildi Raffaelee ladi Davide, valida persituazione molto diversa per le due lombarde, con i padroni di casa ormai salvi, a quota 33 punti e reduci da due risultati utili di fila e gli ospiti all'ultima spiaggia ormai quasi spacciati, ultimi a quota 12, a meno 12 dalla salvezza e reduci da due ko consecutivi. Sfida particolare per Adriano Galliani e Ariedo Braida, compagni di avventure al Milan e rivali quest'oggi.- Dopo il successo per 3-2 nella gara d’andata dello scorso 14 gennaio, la Cremonese potrebbe diventare solo la seconda squadra contro cui il Monza vince entrambe le sfide stagionali di Serie A, dopo la Juventus. Nelle ultime 11 sfide tra due squadre neopromosse in Serie A, la formazione ospitante ha vinto solo una volta (5N, 5P): successo per 2-1 della Salernitana contro il Venezia il 5 maggio 2022. Dopo l’1-1 contro il Verona, il Monza potrebbe pareggiare due match di fila per la seconda volta in Serie A, dopo le due “X” consecutive contro Fiorentina e Inter lo scorso gennaio.Il Monza ha guadagnato 16 dei 18 punti disponibili in partite delle ore 15:00 all’U-Power Stadium in Serie A (5V, 1N), registrando quattro clean sheet in questi sei match. La Cremonese è la nona squadra nella storia della Serie A ad aver ottenuto al massimo un successo nelle prime 26 partite stagionali, tutte le otto precedenti sono retrocesse a fine campionato. La Cremonese è solo una delle due squadre, insieme al Verona, a non aver ancora vinto in trasferta in questa stagione di Serie A: sei pareggi e sette sconfitte in 13 match fuori casa per i grigiorossi. Davide Ballardini è il primo allenatore a non aver registrato alcun clean sheet nelle prime otto partite alla guida della Cremonese in Serie A. Da un lato il Monza è la squadra che ha subito meno gol in percentuale su sviluppo di calcio piazzato in questa Serie A (8% - 3/36), dall’altra la Cremonese è quella che in termini assoluti ha concesso più reti su sviluppi di calcio da fermo (16). Carlos Augusto (quattro gol) è l’unico difensore capocannoniere della propria squadra nei maggiori cinque campionati europei (inclusi i migliori marcatori a pari merito). Tra gli attaccanti con almeno cinque gol in questa Serie A, Cyriel Dessers è quello che ha effettuato meno tiri in porta (11).Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Machin, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meité, Pickel, Galdames, Valeri; Tsadjout, Okereke