Ogni partita è una festa per il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto. La prossima, quella valida per la 35ª giornata di Serie A 2022/23, è a Monza dove la squadra di Spalletti de la vede con quella di Palladino, una delle sorprese del campionato. Poche le implicazioni per la classifica, tanto lo spettacolo atteso allo stadio U-Power.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Il Monza ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato contro il Napoli (3 pari e 3 sconfitte), 2-1 in Serie B il 30 maggio 1999, con i gol di Mario Lemme e Massimo Oddo (Francesco Turrini per i partenopei). Il Napoli è imbattuto in trasferta in campionato contro il Monza, grazie a due successi e tre pareggi, tutti in Serie B – il più recente è uno 0-0 del 5 settembre 1999. Gli azzurri sono la migliore squadra del campionato in trasferta e hanno vinto 14 delle 17 trasferte in Serie A, possono diventare la terza in tutta la storia della A a collezionare almeno 15 successi fuori casa in una singola stagione, dopo l’Inter 2006/07 (15) e il Milan 2020/21 (16). Nelle ultime 10 giornate, il Monza ha perso solo una volta (0-2 vs Lazio, 2 aprile 2023): da inizio marzo, nessuna squadra ha fatto meglio dei brianzoli.