Riparte la Serie A con due anticipi per il primo turno di campionato in questo sabato, Fiorentina-Torino e Hellas Verona-Roma: di seguito gli episodi da moviola.





h. 18.00 FIORENTINA-TORINO



ABISSO

COLAROSSI – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: GALETTO



SECONDO TEMPO



47' - Annullato il vantaggio della Fiorentina: Biraghi segna da dentro l'area, ma parte in posizione di fuorigioco sul tocco di Castrovilli. Il VAR conferma l'irregolarità della rete.



PRIMO TEMPO



44'- Secondo cartellino giallo del match: Ceccherini, fallo su Belotti al limite dell'area viola.



5' - E' Milenkovic il primo ammonito della Serie A 2020/21: fallo tattico su Belotti.



h. 20.45 HELLAS VERONA-ROMA



CHIFFI

PRETI – ROSSI L.

GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO