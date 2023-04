La 32ª giornata di Serie A prosegue con tre fondamentali sfide, in particolar modo per la zona salvezza. Segui, insieme a Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola di Cremonese-Verona, Sassuolo-Empoli e di Fiorentina-Sampdoria.



CREMONESE – H. VERONA h. 15.00



Arbitro: Doveri

Assistenti: Tegoni-Imperiale

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: Irrati

AVAR: Muto



62' - ROSSO DIRETTO PER QUAGLIATA - Doveri è stato chiamato all'on field review, dopo che il VAR ha ravvisato un episodio sospetto tra Quagliata e Dawidowicz. Pugno del giocatore grigiorosso ed espulsione diretta per il neo entrato.



SASSUOLO – EMPOLI h. 15.00



Arbitro: Dionisi

Assistenti: Mastrodonato-Bottegoni

Quarto ufficiale: Baroni

VAR: Abbattista

AVAR: Longo S.



94' - Calcio di rigore per il Sassuolo: netto il fallo di Cacace che stende Berardi in piena area. Nessun dubbio per Dionisi



75' - ESPULSO PINAMONTI - Rosso diretto per l'attaccante del Sassuolo, reo di aver mandato a quel paese il direttore di gara.



FIORENTINA - SAMPDORIA h. 18.00



Arbitro: Giua

Assistenti: Peretti-Del Giovane

Quarto ufficiale: Gualtieri M.

VAR: Nasca

AVAR: Massimi