FROSINONE-ATALANTA - Chiffi (Tonolini-Di Liberatore, IV Di Paolo, VAR Mariani, AVAR Carbone)







SPAL-BOLOGNA - Fabbri (Costanzo-Longo, IV Marinelli, VAR Guida, AVAR Tolfo)







FIORENTINA-SAMPDORIA - Di Bello (Paganessi-Ranghetti, IV Ros, VAR Doveri, AVAR Valeriani)



45+1' - Protesta la Fiorentina: Veretout cade al limite dell'area dopo un contrasto con Murru e invoca il calcio di punizione, Di Bello non fischia fallo.



39' - Fiorentina in dieci: già ammonito, Edimilson Fernandes interviene in ritardo in scivolata colpendo l'avversario ricevendo il secondo cartellino giallo. Decisione corretta.



23' - Proteste della Fiorentina: già ammonito, Ramirez interviene duramente su Biraghi e i Viola invocano il rosso, ma Di Bello giudica che l'intervento non sia irregolare e non assegna il calcio di punizione.



CAGLIARI-EMPOLI - Pasqua (Mondin-Tasso, IV Marini, VAR Abisso, AVAR Passeri)







NAPOLI-LAZIO - Rocchi (Tegoni-Alassio, IV Massa, VAR Manganiello, AVAR Peretti)