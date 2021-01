La Serie A torna in campo per la 16esima giornata: su Calciomercato.com gli episodi da moviola delle dieci partite.





CAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30

ABBATTISTA

RANGHETTI – MIELE

IV: LA PENNA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO



PRIMO TEMPO



12' - Rigore per il Benevento, anzi no: Lapadula giù in area dopo un contatto con Cragno, Abbattista concede il penalty ma richiamato al VAR cancella la decisione dopo aver rivisto l'azione.



6' - Ammonito anche Schiattarella per un intervento in ritardo.



5' - Fallo in ritardo: giallo a Caligara.



2' - Annullato gol al Cagliari: Pavoletti segna di testa su cross di Nainggolan anticipando Montipò, ma per l'arbitro Abbatista c'è fallo sul portiere del Benevento, colpito dal braccio sinistro dell'attaccante rossoblù.







ATALANTA – PARMA h. 15.00

SACCHI

TOLFO – BERTI

IV: GIACOMELLI

VAR: GUIDA

AVAR: GALETTO











BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

AYROLDI

LO CICERO – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI











CROTONE – ROMA h. 15.00

PICCININI

PERETTI – VONO

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: DE MEO











LAZIO – FIORENTINA h. 15.00

ABISSO

LIBERTI – FIORE

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: CARBONE











SAMPDORIA – INTER h. 15.00

VALERI

PASSERI – VIVENZI

IV: MASSA

VAR: CHIFFI

AVAR: PAGANESSI













SASSUOLO – GENOA h. 15.00

FABBRI

MASTRODONATO – ROBILOTTA

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: MELI













TORINO – H. VERONA h. 15.00

DI BELLO

TEGONI – TARDINO

IV: PASQUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO











NAPOLI – SPEZIA h. 18.00

MARIANI

BRESMES – MARGANI

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: DEL GIOVANE













MILAN – JUVENTUS h. 20.45

IRRATI

COSTANZO – LONGO

IV: DOVERI

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN