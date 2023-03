La gara di cartello del sabato della 26esima giornata è sicuramente quella tra Napoli e Atalanta al Maradona, dove gli azzurri hanno da poco subito la prima sconfitta stagionale ad opera della Lazio e dove tra pochi giorni arriverà l'Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come al solito, Spalletti non attua nessun turnover, anche perché le assenze di Mario Rui e Lozano sono dovute rispettivamente a squalifica e infortunio. Indisponibile anche Koopmeiners dall'altra parte, mentre Hojlund è in cerca di nuovi spunti per ritrovare la prolificità della prima parte di 2023. Parte fuori Lookman, ultimamente appannato, gioca Pasalic.



LE STATISTICHE



Solo una delle ultime 15 gare tra Napoli e Atalanta in Serie A è terminata in parità (2-2 il 30 ottobre 2019), completano questo parziale otto successi per i partenopei, sei per i nerazzurri.



L'Atalanta ha trovato la rete in tutte le ultime nove partite di campionato contro il Napoli.



Si affrontano in questa gara i due giocatori con la miglior media gol in questo campionato, tra quelli con almeno cinque reti segnate: Victor Osimhen (un centro ogni 93 minuti) e Ademola Lookman (uno ogni 127).



Jérémie Boga è il giocatore che ha servito più assist in Serie A nel 2023: cinque, nessuno dei quali tuttavia nelle sei gare più recenti, subito dietro troviamo Khvicha Kvaratskhelia (quattro).