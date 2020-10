Si gioca al San Paolo, domenica alle 18, il big match della sesta giornata della Serie A. Napoli e Sassuolo, appaiati al secondo posto, finora hanno messo in mostra gol, gioco e una condizione atletica invidiabile. I padroni di casa faranno affidamento sulla tradizione: in 14 sfide nella massima serie il bilancio parla di 8 successi, 5 pareggi e una sola sconfitta contro gli emiliani. I quotisti puntano sulla tradizione e vedono il Napoli favoritissimo a 1,53 rispetto al 5,25 dei neroverdi con la divisione della posta che si gioca a 4,75. In campionato, tre partite sulle quattro giocate dal Napoli sono terminate con più di tre gol, il Sassuolo risponde con quattro su cinque: ecco che l’Over, 1,33, è quasi scontato rispetto all’Under, 3,05. Tra i risultati esatti, due vanno tenuti d’occhio: il 3-1 per Mertens e compagni, già uscito in due occasioni, che si gioca a 11, e l’1-2 per i ragazzi di De Zerbi, punteggio dell’unica vittoria contro il Napoli, che pagherebbe 18 volte la posta.