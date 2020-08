Oggi in serata si riunisce il Consiglio di Lega. All'ordine del giorno le date del prossimo campionato di Serie A 2020/2021, da approvare nel consiglio federale di domani. Con un punto di domanda sull'inizio, che può slittare dal 12 al 19 settembre come vorrebbe la maggioranza dei club. Di conseguenza cambierebbe anche la durata della sosta invernale: da Natale all'Epifania nel primo caso, altrimenti si giocherebbe una giornata il 3 gennaio in caso di partenza posticipata. Partire oltre il 19 settembre è un’idea che piace al Napoli di De Laurentiis e a pochissimi altri presidentti: per la Lega non è una soluzione ipotizzabile perché la stagione va chiusa entro il 23 maggio per dare spazio alle nazionali in vista dell'Europeo.