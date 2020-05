Il calcio gonfia i palloni. Oggi si riunirà il Comitato tecnico-scientifico del Governo e con ogni probabilità darà il via libera agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio, pur fissando alcuni paletti. Tra questi, sarà fermo il no al modello tedesco, che prevede l'isolamento per il singolo giocatore positivo e non per tutta la squadra. Superata invece l'idea di cominciare gli allenamenti dividendo i calciatori in piccoli gruppi. Per arrivare all'ufficialità della ripresa degli allenamenti, bisognerà completare altri passaggi dopo il sì del Cts: tra domani e dopodomani il consiglio dei ministri in cui si parlerà anche della questione sport, martedì il consiglio di Lega Serie A seguito mercoledì dall'assemblea, sempre mercoledì il ministro dello sport Spadafora relazionerà in commissione sulla ripresa del campionato, giovedì Giunta straordinaria del Coni alla presenza di Spadafora e del presidente della Federazione medici sportivi Casasco. Solo dopo questa riunione, la Figc aggiornerà il consiglio, che si terrà lunedì 18 maggio o martedì 19.