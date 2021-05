LAZIO-GENOA

BOLOGNA-FIORENTINA

NAPOLI-CAGLIARI

SASSUOLO-ATALANTA

UDINESE-JUVENTUS

SAMPDORIA-ROMA

Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie delle milanesi e il pareggio tra Verona e Spezia, prosegue a 34esima giornata di Serie A. Si parte alle 12.30 con ladi Simonechiamata a proseguire la rincorsa a un posto Champions nella sfida casalinga contro ildi. I biancocelesti non possono permettersi passi falsi.Alle ore 15 tre partite. Lacerca punti salvezza al Dall’Ara contro il, mentre(rispettivamente con) sono chiamate a rispondere alla vittoria di ieri del Milan, riprendendo la marcia per chiudere nei primi quattro posti e garantirsi così la Champions League.Alle 18 è il turno delladi, impegnata a Udine contro l’di, rinfrancata dalla vittoria di Benevento.Infine in serata, con fischio d’inizio alle 20.45, la sfida tra, con i giallorossi reduci dalla netta sconfitta nella semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United.Ore 12.30 -(3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.(3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Scamacca, Destro.: Dazn, Dazn1 (canale 209 Sky)ORE 15(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.Dazn(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.(3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.Sky(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.SkyORE 18,(3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo.SkyORE 20.45,(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Kumbulla; Santon, Cristante, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pellegrini; Borja Mayoral.: Sky