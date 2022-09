, nonostante l’emergenza da Covid-19 vissuta dalle squadre nell’ultimo biennio.Anche quest’anno gli sponsor interessati alla massima divisione del calcio italiano, senza considerare la presenza di(rispetto ai 45 dell’inizio stagione 2021/22).Nonostante la crisi (post Covid) e le avvisaglie di una futura crisi energetica, che rischia di colpire duramente famiglie e aziende (con inevitabili ripercussioni sull’economia globale del Paese), gli sponsor della massima serie hanno aumentato, rispetto alla precedente stagione, i loro investimenti pubblicitari. Nel confronto con l’ultimo biennio (2020/22), ad esempio,. Il calcio, per molte aziende di largo consumo, è un investimento anticiclico, ovvero strategico nei momenti di crisi di mercato (alla pari degli spot pubblicitari).Lasi conferma brand guida di questa speciale classifica, grazie ai58,5 milioni di euro spesi dagli sponsor (45 milioni arrivano solo dal main sponsor Jeep). Se si considerano anche i 51 milioni di euro del partner tecnico (Adidas)Sempre sul podio, ma molto lontani dal budget dei bianconeri, l’(28,5 milioni in questa stagione) e la Fiorentina (25 milioni). Ancora più indietro il(21,5 milioni) e il(18 milioni).(per club) pari a 10,65 milioni di euro. Oltre a ciò le prime 4 realtà di questa speciale classifica incassano 132 milioni di euro (oltre il 60% della “torta” complessiva).Più in generale, quest’anno,(come nel caso della neo promossa Lecce, che ha raggiunto questo traguardo con il supporto di 4 brand: Links, BetItalyPay, Deghi e BPP). Nella stragrande maggioranza,(Cremonese ed Empoli anche 5 a testa). Solo Sassuolo (Mapei), Fiorentina (Mediacom), Roma (DigitalBits), Lazio (Binance) e Inter (Digitalbits+Lenovo) hanno fatto, per il momento, scelte commerciali differenti.Nell’analisi dei settori merceologici domina l’area delle aziende digitali/fintech, con ben 11 marchi rispetto ai 6 del comparto alimentare, da sempre settore storico per investimenti (sul podio infine l’automotive con 5 diversi marchi).In totale oltre 20 diversi comparti hanno scelto di investire sul prodotto “Serie A”, sempre più d’interesse per il mercato del largo consumo (nazionale e internazionale).