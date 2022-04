La Juventus è fuori dalla lotta per lo scudetto e l'Inter è di nuovo favorita per il titolo. I verdetti della trentunesima giornata, in particolare quello del derby d'Italia, hanno stravolto le quote antepost della Serie A, soprattutto per quanto riguarda la squadra di Allegri. I bianconeri ora sono proposti campioni d'Italia a quota 25, quasi a lasciar intendere che ormai la corsa per il primo posto ha solo tre pretendenti per la vittoria. La più accreditata tra queste è l'Inter, che nel weekend si è rimessa in gioco prendendosi i favori del pronostico, al punto che il titolo nerazzurro è un'opzione 2,25. A 3,00 il Milan, che in una giornata sulla carta favorevole ha pareggiato 0-0 contro il Bologna, mentre il Napoli grazie anche al successo contro l'Atalanta a Bergamo resta in scia (solo un punto di ritardo dai rossoneri) e si gioca a quota 3,50. Se la situazione si è complicata parecchio per la Juventus in chiave Scudetto, per ora il quarto posto dei bianconeri non sembra essere troppo in discussione. Cinque i punti di vantaggio rispetto alla Roma, ma Chiellini e compagni sono proposti nella Top 4 del campionato italiano a 1,10. A 6,00 l'Atalanta, a 12 e 15 la Roma e la Lazio. In zona salvezza è dura per Salernitana, la cui retrocessione si gioca a 1,02. Venezia e Genoa sono le altre due a rischio a 1,25, con il Cagliari più staccato a 1,85.