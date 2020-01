Dopo le gare del weekend, al Tardini si affrontano la decima forza del campionato e la diciassettesima.e vuole ritrovare i tre punti davanti ai propri tifosi per arrivare a 28 punti, a una sola lunghezza dal sesto posto occupato dal Cagliari. Il Lecce non vince dal 30 novembre contro la Fiorentina, dopo sono arrivate tre sconfitte e un pareggio in campionato.Con una vittoria, il Lecce si porterebbe a +4 sulla zona retrocessione. Dirige l’incontro l’arbitro Michael Fabbri.- Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kucka; Kulusevski, Inglese, Kurtic.- Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar.