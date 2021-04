Dopo il primo anticipo della 30a giornata di Serie A tra Spezia e Crotone, alle 18 si gioca il secondo match del turno al Tardini, tra ildi Roberto D'Aversa e ildi Stefano Pioli. Dirige l'incontro l'arbitro Maresca, al Var c'è Mazzoleni. Di seguitoPARMA – MILAN Sabato 10/04 h. 18.00PAGANESSI – FIORITOIV: AYROLDIVAR: MAZZOLENIAVAR: PRETIper aver allontanato il pallone.per aver calciato dopo il fischio del direttore di gara.per un fallo in scivolata in netto ritardo su Man. Corretta la decisione dell'arbitro.per un fallo da dietro su Theo Hernandez.. Rosso diretto per l'attaccante del Milan, per proteste nei confronti di alcune decisioni dell'arbitro. In primis, un fallo a suo avviso non fischiato di Kucka proprio ai suoi danni. Sono passati diversi minuti,dopo un fallo fischiato a favore del Milan a metà campo. Uscendo dal terreno di gioco, Ibra si è messo la maglia davanti alla bocca e ha detto qualcosa anche al quarto uomo (non sembrava particolarmente sorpreso sul volto per il rosso). Dopo l'espulsione dello svedese, Donnarumma ha invece detto: "Cosa stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare...". Non sembra averla presa bene anche Paolo Maldini, visibilmente contrariato in tribuna per il rosso allo svedese., sempre per un fallo ai danni dell'esterno belga del Milan. Giusta anche in questo caso la decisione dell'arbitro.per un fallo in ritardo su Saelemaekers.per un intervento in ritardo su Kurtic. Un pestone da giallo per il direttore di gara.​- Gervinho cade nell'area del Milan, ma non c'è il rigore in favore del Parma. Bennacer interviene infatti sul pallone. Timide proteste della squadra di casa, ma l'arbitro Maresca non ha dubbi e giustamente lascia proseguire l'azione.per aver interrotto con un tocco di mano una potenziale azione pericolosa del Milan con Tomori.