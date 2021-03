LE FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo il netto successo in Europa League contro lo Shakhtar latorna in campo oggi contro il. Al Tardini, con fischio d’inizio alle ore 15, la squadra dicerca 3 punti chiave nella corsa a un posto nella prossima Champions League. Discorso diverso per i padroni di casa, che hanno comunque bisogno di una vittoria che, in campionato, non arriva dallo scorso 30 novembre, dopo la beffa contro la Fiorentina di una settimana fa.Per l’occasione Fonseca rilancia dal 1’, conedad agire da rifinitori. Problema al polpaccio per, mentresarà schierato in mediana con. Ko anche, in difesa spazio acon. Nel Parma tornano, mentre non sarà della partita il grande ex, fermo per un problema ai flessori.La Roma ha vinto otto delle ultime 10 partite di Serie A contro il Parma (1N, 1P), segnando in ciascuno di questi otto successi almeno due reti. Da inizio dicembre ad oggi,. Nelle ultime 18 partite di campionato contro squadre che iniziavano la giornata in una delle ultime due posizioni della classifica, la Roma ha ottenuto 16 vittorie (tra cui tutte le ultime cinque) e due pareggi.: nessun difensore ha realizzato più gol con questo fondamentale nei top-5 campionati europei 2020/21.(4-3-3): Sepe: Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Mihaila.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.Fischio d'inizio alle 15, su Calciomercato.com la diretta di