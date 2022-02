Doveva essere il trampolino di lancio verso una disperata rincorsa al quart’ultimo posto, ma il pari maturato al Ferraris tra Genoa e Salernitana, rispettivamente penultima e ultima in classifica, ha per entrambe il sapore della sconfitta. Sono proprio queste due le formazioni a vedere più vicino lo spettro della B secondo i bookmaker. I campani sono i favoriti per un ritorno in serie cadetta, con quote che oscillano tra l’1,05, l’1,12 di Snai fino all’1,16 mentre la retrocessione genoana è data tra 1,17 e 1,20.

Per i bookie il ritorno alla vittoria del Venezia a Torino, quasi tre mesi dopo l’ultima volta, potrebbe non bastare per evitare la Serie B: la retrocessione dei lagunari è data tra quota 1,55, e 1,80, mentre l’ennesimo risultato positivo del Cagliari ottenuto nel girone di ritorno agevola la permanenza dei sardi in massima serie. Per gli esperti la possibile retrocessione dei sardi, terzultimi proprio a pari merito con i veneti, si gioca a 2, mentre viene offerta a 2,25 su Snai e a 2,40.