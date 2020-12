Una per risalire, l’altra per continuare a sognare. Domenica pomeriggio Atalanta e Roma si affrontano al Gewiss Stadium in uno dei due big match di giornata, nel quale i giallorossi dovranno cercare di abbattere un tabù, visto che hanno sconfitto i bergamaschi solo una volta negli ultimi dieci confronti in campionato. Le quote vedono l'Atalanta favorita a 2,25 contro il 2,95 della squadra di Fonseca e il pareggio a 3,65. Venti gol complessivi nei cinque incroci precedenti: ecco perché l’Over, a 1,45, appare molto più probabile dell’Under, a 2,55. Se la Roma è la squadra che ha fatto più gol nei primi tempi, 17 reti, l’Atalanta esce fuori spesso alla distanza: la rete giallorossa nella prima frazione è data a 1,81, quella dei padroni di casa nella seconda parte di gara si gioca a 1,44. Così se il 2-1 della Dea, punteggio del febbraio scorso, è in quota a 11, lo 0-1 per i capitolini, risultato dell’ultimo blitz romanista a Bergamo, pagherebbe 17 volte la posta. La Lazio ospiterà domenica sera nel posticipo della dodicesima giornata, la propria nemesi: il Napoli, battuto solo due volte negli ultimi otto anni in campionato. A questi numeri si aggiunge il fatto che la Lazio, nell’attuale torneo, ha centrato solo un successo su sei gare giocate all’Olimpico. Con tali premesse, i quotisti vedono favorita, seppur di poco, la squadra di Gattuso a 2,55 contro il 2,75 dei padroni di casa e il pareggio a 3,30. L’Over, a 1,84, si fa preferire di pochissimo all’Under, dato a 1,86, visto che negli ultimi sette incroci in campionato ci sono state sei gare con tre o più gol. Grande equilibrio anche nei risultati esatti: sia l’1-0 per la Lazio, punteggio dell’ultima vittoria biancoceleste, che l’1-2 per il Napoli, risultato del blitz di Meret e compagni nel 2018 all’Olimpico, pagherebbero 11 volte la posta. Dopo la vittoria di misura contro il Napoli, l'Inter affronta da strafavorita il secondo impegno consecutivo interno. Il successo nerazzurro è a 1,25, mentre il blitz dei liguri vale 10 volte la scommessa. Il Milan dovrà guardarsi dal Sassuolo, sesta forza del campionato: il successo milanista si gioca a 2,00 rispetto al 3,45 dei padroni di casa. La Juventus va a Parma dove trova una squadra in crisi di risultati, una sola vittoria nelle ultime 5 uscite: bianconeri nettamente avanti a 1,39, emiliani a 7,40. Il Torino, ultimo, riceve il Bologna reduce da un solo punto nelle ultime tre giornate: rossoblù di un soffio in vantaggio, a 2,60, rispetto ai granata a 2,65. Punti pesanti in chiave salvezza tra Benevento e Genoa: i sanniti vincenti si giocano a 2,33, gli ospiti, che hanno vinto solo una gara quest’anno in campionato, sono a 3,05.