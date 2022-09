Non è stato il ritorno in Serie A dei sogni per la Cremonese di Alvini, ultima in classifica a quota 2 punti dopo sette giornate di campionato. I lombardi – anche a causa di un calendario molto duro – non hanno ancora centrato il primo successo stagionale e secondo gli esperti sono i favoriti per la retrocessione in quota a 1,40. Segue a 1,70 il Lecce che, nonostante il primo successo stagionale ottenuto a Salerno, è la candidata numero due per il ritorno in serie cadetta. Chiude il terzetto delle possibili retrocesse l’ultima neopromossa dalla scorsa Serie B, il Monza, salito a 2,25 dopo il primo storico successo in Serie A conquistato domenica contro la Juventus. Un’altra formazione protagonista di un inizio da incubo è la Sampdoria di Marco Giampaolo, ultima in classifica al pari della Cremonese. La retrocessione dei doriani si gioca a 2,50, stessa quota dell’Empoli, reduce dal primo successo in campionato a Bologna. Vale 3 volte la posta invece la retrocessione della Salernitana e dello Spezia, con i liguri gli unici tra le squadre in lotta per la salvezza ad aver conquistato due vittorie in questo avvio di stagione.